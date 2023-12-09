Ünlü oyuncu Burak Dakak sahnede kaza geçirdi, hastaneye kaldırıldı

Demet Akbağ ve Salih Bademci ile Aydınlıkevler oyunununda rol alan oyuncu Burak Dakak'ın sahnede yaşadığı kaza nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Ünlü oyuncu Burak Dakak sahnede kaza geçirdi, hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu Burak Dakak sahnede kaza geçirdi. Demet Akbağ ve Salih Bademci ile aynı sahneyi paylaşan oyuncu, ayak serçe parmağının çıkması sonucu hastaneye kaldırıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Aydınlıkevler’in 8 Aralık akşamı sahnelenen oyunu, yaşanan kaza nedeniyle yarım kaldı.

Ünlü oyuncu Burak Dakak sahnede kaza geçirdi, hastaneye kaldırıldı - 1 Aydınlıkevler

OYUN YARIM KALDI

Oyun sırasında ayak parmağı çıkan oyuncunun acı içinde apar topar hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Yaşanan kaza sonrası oyun yarım kaldı. 

Oyuncunun sahnede terlik giydiği anda Dakak’ın yere çarptığı ayak serçe parmağının başta kırıldığı düşünüldü ancak yapılan kontrollerde oyuncunun parmağında kırık değil, çıkık olduğu ortaya çıktı. Durumu iyi olan Burak Dakak‘ın hastaneden taburcu edileceği öğrenildi.

Ünlü oyuncu Burak Dakak sahnede kaza geçirdi, hastaneye kaldırıldı - 2

Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı, Serdar Biliş’in yönettiği BKM imzalı oyunda Burak Dakak’a Demet Akbağ, Salih Bademci, Sinem Ünsal, Sevda Baş, Caner Alkaya, Ömer Güneş, Barkın Sarp, Kiraz Tosun ve Ömer Güneş rol alıyor.

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