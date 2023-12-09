Ünlü oyuncu Burak Dakak sahnede kaza geçirdi, hastaneye kaldırıldı

OYUN YARIM KALDI

Oyun sırasında ayak parmağı çıkan oyuncunun acı içinde apar topar hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Yaşanan kaza sonrası oyun yarım kaldı.



Oyuncunun sahnede terlik giydiği anda Dakak’ın yere çarptığı ayak serçe parmağının başta kırıldığı düşünüldü ancak yapılan kontrollerde oyuncunun parmağında kırık değil, çıkık olduğu ortaya çıktı. Durumu iyi olan Burak Dakak‘ın hastaneden taburcu edileceği öğrenildi.