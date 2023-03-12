Ünlü oyuncu Seren Şirince Türkiye'ye dönüyor

Ünlü oyuncu Seren Şirince, Türkiye’deki kariyerine ara verip evlenmişti. Bilişim sektöründe faaliyet gösteren Tobias Sutters ile İngiltere’de dünyaevine giren ve ardından Amerika’ya yerleşen Şirince, eğitim merkezlerinde oyunculuk dersi aldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, oyuncu 3 yıl aradan sonra Türkiye'ye dönüyor.

Stella Adler Studio Of Acting, Actors Studio’da dersler alan oyuncu, İstanbul’a dönme kararı aldı. Yeniden setlere dönmeye hazırlanan Şirince'nin gelen teklifleri değerlendireceği belirtildi.