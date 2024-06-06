Ünlü oyunculardan Filiz Akın'a ziyaret: Ne güzel şey sevilmek

Şimdilerde "Gelin Takımı" filminin çekimleri için Bodrum'da olan Ecem Erkek, Şebnem Bozoklu, Seda Bakan, Nilperi Şahinkaya; Türk sinemasının önemli isimlerinden Filiz Akın'ı ziyarete gitti. "BENİ ÇOK MUTLU ETTİ" Filiz Akın, buluşmadan kareleri "Ne güzel şey sevilmek. Beni çok mutlu etti, içten sıcacık sarılmaları, iltifatlarıyla şifa verdiler sanki. 'Gelin Takımı' filminden sevgiyle takip ettiğim oyuncu arkadaşlarım beni ziyarete geldiler. O an şu an" notuyla takipçileriyle paylaştı.

"SİZİNLE OLMAK BİR RÜYA" Yeşilçam yıldızının paylaşımına kayıtsız kalmayan Şebnem Bozuklu, "Sizinle olmak bir rüya. Çok teşekkür ederiz canım Filiz Akın", yorumunu yaparken; Ecem Erkek de "Öyle bir rüya öyle" ifadelerini kullandı.