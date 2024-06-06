Ünlü oyunculardan Filiz Akın'a ziyaret: Ne güzel şey sevilmek

Gelin Takımı adlı sinema filminin çekimleri için Bodrum'da olan Ecem Erkek, Şebnem Bozoklu, Seda Bakan, Nilperi Şahinkaya ve İpek Güven; Yeşilçam'ın usta oyuncularından Filiz Akın'ı evinde ziyaret etti.

Ünlü oyunculardan Filiz Akın'a ziyaret: Ne güzel şey sevilmek

Şimdilerde "Gelin Takımı" filminin çekimleri için Bodrum'da olan Ecem Erkek, Şebnem Bozoklu, Seda Bakan, Nilperi Şahinkaya; Türk sinemasının önemli isimlerinden Filiz Akın'ı ziyarete gitti.

"BENİ ÇOK MUTLU ETTİ"

Filiz Akın, buluşmadan kareleri "Ne güzel şey sevilmek. Beni çok mutlu etti, içten sıcacık sarılmaları, iltifatlarıyla şifa verdiler sanki. 'Gelin Takımı' filminden sevgiyle takip ettiğim oyuncu arkadaşlarım beni ziyarete geldiler. O an şu an" notuyla takipçileriyle paylaştı.

Ünlü oyunculardan Filiz Akın'a ziyaret: Ne güzel şey sevilmek - 1

"SİZİNLE OLMAK BİR RÜYA"

yıldızının paylaşımına kayıtsız kalmayan Şebnem Bozuklu, "Sizinle olmak bir rüya. Çok teşekkür ederiz canım Filiz Akın", yorumunu yaparken; Ecem Erkek de "Öyle bir rüya öyle" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyunculardan Filiz Akın'a ziyaret: Ne güzel şey sevilmek - 2

"HAYALLERİN ÖTESİNDE BİR GECEYDİ"

Seda Bakan da Filiz Akın ile birlikte çekindikleri fotoğrafları "Hayallerin ötesinde bir geceydi benim için… Sevgili Filiz Akın'ı yakından görüp, onunla konuşmak muhteşem. İyi ki varsın Filiz Akın. En büyük hayranınım. Bir sonrakine bebekleri de getiriyorum" notuyla yayınlandı.

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