Ünlü sanatçı Ben Vautier, eşinin ölümünden saatler sonra intihar etti

Fransız heykeltraş, grafik ve plastik sanatçısı Ben Vautier'in dünyası 60 yıllık eşinin ölümüyle yıkıldı. Sanata kaygısız yaklaşımıyla adından söz ettiren 88 yaşındaki dünyaca ünlü sanatçı intihar ederek yaşamını sonlandırdı.

Ünlü sanatçı Ben Vautier, eşinin ölümünden saatler sonra intihar etti

Dünya ünlü sanatçı Ben Vautier'ın ölümünü konuşuyor. Ailesi yaptığı açıklamada, modern sanata kaygısız yaklaşımıyla tanınan Fransız sanatçının, karısının ölümünden birkaç saat sonra 88 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.

"ONSUZ YAŞAMAYA İSTEKSİZDİ"

Vautier'ın eşi pazartesi günü felç geçirmesinin ardından iki gün sonra yaşamını yitirdi. Sanatçının ailesi, "Onsuz yaşayamayan ve isteksiz olan Ben, birkaç saat sonra 'nın güneyindeki evlerinde kendini yaşamını sonlandırdı" açıklamasında bulundu.

İsviçre kökenli Fransız sanatçı Benjamin Vautier, Ben takma adıyla biliniyordu. Çift 1960'larda evlendi ve iki çocuk sahibi oldu.

BEN'İN SANATA GİRİŞİ

Kendi kendini yetiştirmiş bir sanatçı olan Ben'in sanat dünyasına girişi, 1950'lerin sonunda Nice'te sanatçılar için bir sergi alanı ve buluşma yeri haline gelen bir galeri açmasıyla başladı.

Sanatçı, sanat ve günlük yaşam arasındaki sınırları yıkmayı amaçlayan, eğlenceli ve deneysel yaklaşımıyla tanınan 1960'ların Fluxus hareketiyle ilişkilendirildi.

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