Ünlü TikTok fenomeni Mükremin Gezgin sevgilisinden evlilik teklifi aldı

TikTok fenomeni Mükremin Gezgin, son olarak sosyal medya hesaplarından askere çağrıldığını söylediği videosuyla gündeme gelmişti. Hakkında yakalama emri çıkarılan fenomen evlilik teklifi aldı. Sevgilisinin evlilik teklifi ettiği anları paylaşan Gezgin, videoya "kocam" notunu düştü.
11 aydır bir beraberliği olduğunu söyleyen Mükremin; "Her şeyi bir insan sosyal medyada paylaşmak zorunda değil, ben de sürekli nazara göze geldiğim için 11 aydır göstermiyordum ve artık göstermek gerektiğini düşündüm. Beni istemeye geldiler ve nişan taktılar." ifadelerini kullandı.
Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin, bir dönem hamile olduğunu söyleyerek sosyal medyada gündem olmuştu.
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