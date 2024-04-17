Ünlü TikTok fenomeni Mükremin Gezgin sevgilisinden evlilik teklifi aldı

11 aydır bir beraberliği olduğunu söyleyen Mükremin; "Her şeyi bir insan sosyal medyada paylaşmak zorunda değil, ben de sürekli nazara göze geldiğim için 11 aydır göstermiyordum ve artık göstermek gerektiğini düşündüm. Beni istemeye geldiler ve nişan taktılar." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin, bir dönem hamile olduğunu söyleyerek sosyal medyada gündem olmuştu.