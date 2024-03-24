Usta oyuncu Kadir İnanır yoğun bakımda: Bakan Koca'dan Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

"ENTÜBE EDİLDİ, DURUMU STABİL"



Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin basın açıklaması yaptı.



Başhekim Prof. Dr. Sağlam, “Sabah saatlerinde sevgili sanatçımız Kadir İnanır ambulansla hastanemize geldi. İlk geldiği andan itibaren acil ekibimizi toparladık. Nöroloji doktorumuz, anestezi doktoru, girişimsel radyoloji ve beyin cerrahisinden oluşan ekibimiz hızlıca toparlandı. İlk değerlendirmede, geldiğinde sağ tarafında felç vardı, şuuru kapalıydı. Değerlendirmeler sonunda tetkikler yapıldı. Beyin tomografisi çekildi, beyni besleyen ana damarda tıkanıklık tespit edildi” dedi.



İlk 2 saat içerisinde çok başarılı bir işlem gerçekleştirildiğini kaydeden Başhekim Sağlam, “Tıkalı damardaki pıhtı alındı, beynin beslenmesi sağlandı. İşlemden sonra çekilen MR görüntülerinde de işlemin başarılı olduğu teyit edildi ve beynin beslenmesi şu anda iyi. Entübe olarak yoğun bakıma alındı. İlk 24-48 saat içerisinde bir uyandırma yapılmayacak gelişebilecek komplikasyonlar olmadığı sürece. İşlem çok başarılı geçti. Entübe olarak yoğun bakımımızda takip ediliyor, durumu stabil” ifadelerini kullandı.

"HAYATİ TEHLİKESİ YOK"



Kadir İnanır'ın sağlık durumu ile ilgili konuşan yeğeni Levent İnanır, "Tıp tabiriyle emboli yani pıhtı atması oldu beyinde. Operasyonda doktorlar. Zamanında müdahale ettiler sağ olsunlar. Hayati tehlikesi kesinlikle yok zaten. Belki araz kalabilir dediler ama erken müdahale olduğu için iyi olacak diye düşünüyoruz. Şoförü aradı beni 'hastaneye geçiyoruz' dedi. Kendi doktorlarını aradım onlar da geldiler sağ olsunlar. Hastane de zaten gerekli müdahaleyi yaptı. Ambulansı arayan onu buraya getiren Jülide Hanım. Ameliyat değil, pıhtı var o pıhtıyı alıyorlar" dedi.

İnanır'ın arkadaşlarından Said Yavuz ise İnanır'ın ilk olarak beynine pıhtı attığını ve erken müdahaleyle damarının açıldığını söyledi.



Prosedür gereği şu an yoğun bakımda İnanır'ın uyutulduğunu aktaran Yavuz, "Yeni bir şey oluşup, oluşmayacağına bakacaklar. Şu anda durumu iyi. Sevenlerine de müjdeyi verebiliriz, şu anda hayati tehlikesi yok." diye konuştu.

Kadir İnanır, yaklaşık 3 yıl öncede aniden rahatsızlanmış ve Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

