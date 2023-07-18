Victoria's Secret meleği Barbara Palvin evlendi

Dünyaca ünlü Victoria's Secret modeli Barbara Palvin dünyaevine girdi. Palvin, yaklaşık 5 senedir birlikte olduğu oyuncu Dylan Sprouse ile evlendi.



Çift, modelin memleketi Macaristan'da evlendi. Palvin ve Sprouse, başkent Budapeşte'de küçük bir köyde düzenlenen törende hayatlarını birleştirdi.

Palvin, geçtiğimiz ay nişanlandıklarını doğrulamış ve "Bu yola girdiğimiz için çok mutluyum" demişti. 2018 yılından beri birlikte olan çift sosyal medya hesaplarında sık sık birlikte oldukları kareleri paylaşıyor.