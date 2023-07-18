Victoria's Secret meleği Barbara Palvin evlendi

Dünyaca ünlü model Barbara Palvin ve yaklaşık beş yıldır birlikte olduğu sevgilisi Dylan Sprouse evlendi.

Victoria's Secret meleği Barbara Palvin evlendi

Dünyaca ünlü Victoria's Secret modeli Barbara Palvin dünyaevine girdi. Palvin, yaklaşık 5 senedir birlikte olduğu oyuncu Dylan Sprouse ile evlendi.

Çift, modelin memleketi Macaristan'da evlendi. Palvin ve Sprouse, başkent Budapeşte'de küçük bir köyde düzenlenen törende hayatlarını birleştirdi.

Victoria's Secret meleği Barbara Palvin evlendi - 1

Palvin, geçtiğimiz ay nişanlandıklarını doğrulamış ve "Bu yola girdiğimiz için çok mutluyum" demişti.

Victoria's Secret meleği Barbara Palvin evlendi - 2

2018 yılından beri birlikte olan çift sosyal medya hesaplarında sık sık birlikte oldukları kareleri paylaşıyor.

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