Yalı Çapkını'nın başrolleri Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'den setin en'leri

Star TV'nin ilk bölümünden itibaren reytinglere damga vuran dizisi Yalı Çapkını'nın Gaziantep'te ve İstanbul'da gerçekleşen çekimleri devam ediyor.



Dizi, cuma gecesinin birincisi olurken dizinin her bölümü dizi adı etiketiyle Türkiye gündeminde yer alıyor. Tekrar bölümleri ise YouTube'da milyonlarca tıklanmaya ulaşıyor.



Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesini Mehmet Barış Günger'in senaryolaştırdığı dizide Afra Saraçoğlu (24) babasının zoruyla evlendirilen ve Antep'ten İstanbul'a gelmek zorunda kalan Seyran'a, Mert Ramazan Demir (24) ise Ferit karakterine hayat veriyor.



İstanbul Beylerbeyi'nde dizinin çekildiği yalıda oyuncularla buluştuk. Saraçoğlu ve Demir'e dizinin reyting başarısını, hayat verdikleri karakterleri ve setin en'lerini sorduk.



Yalı Çapkını, yayınlandığı gün tüm kategorilerde birinci, haftalık sonuçlarda da zirvede yer alan bir dizi oldu. Hatta Youtube'da da milyonlarca izlenmeye ulaştı. Dizi neden çok izleniyor, neden çok sevildi, sizce bu işin bir sırrı var mı?



Mert Ramazan Demir: Dizi gerçek bir olaydan oluşan ilginç bir hikaye. Gerçek bir olayın hikayesinden uyarlandığı için çok izlendiğini düşünüyorum"



Afra Saraçoğlu: Sette gerçekten çok keyifli vakit geçiriyoruz. Herkesin birbiriyle olan enerjisi, iletişimi çok güçlü. Bu enerji ve iletişimin insanlara da geçtiğini düşünüyorum. Bizi izleyen herkese çok teşekkür ederiz.

"UZUN SÜREDİR ARKADAŞIZ"



Siz hayat verdiğiniz karakterin yerinde olsanız dört bölümde yaşanan olaylar karşısında nasıl davranırdınız, tepkiniz ne olurdu?



Saraçoğlu: Hemen hemen aynı tepkileri verirdim.



Sette enerji ve durumlar nasıl, en çok kimlerle vakit geçiriyorsunuz?



M.R.D: Sette herkesle çok iyi anlaşıyorum. Sahnelerimiz çok olduğu için en çok Afra ile vakit geçiriyorum. Afra ile uzun süredir arkadaşız. Çok keyifli geçiyor her şey yolunda. Seyircilere ilgileri için çok teşekkür ediyorum. Onları çok seviyoruz.



A.S: En çok kiminle sahnem varsa onunla vakit geçiriyorum tabii ki Mert.



Unutamadığınız ya da zorlandığınız sahne hangisiydi?



A.S: Her sahne çok zor.

SETİN EN’LERİ:



Demir:



En konuşkanı: Emre Altuğ

En komiği: Ersin Arıcı

En ciddisi: Gülçin Santırcıoğlu

En çalışkanı: Hepimiz çok çalışkanız.

En sessiz/Sakini: Doğukan Polat.



Saraçoğlu:



En konuşkanı: Gözde Kansu

En komiği: Doğukan-Mert ve ben olabilirim.

En ciddisi: Çetin Tekindor

En çalışkanı: Herkes çok çalışkan.

En sessiz/Sakini: Komik olduğu kadar Doğukan Polat sessiz ve sakin bir çocuk.

SETTEN GÖRÜNTÜLER