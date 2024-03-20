Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ setten paylaştı: Şahane bir bölüm çekiyoruz

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını dizisi gerek oyuncu kadrosu gerek hikayesiyle büyük ilgi görüyor. Dizide Ferit'in babası Orhan Korhan karakterine hayat veren Emre Altuğ, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.
"NEŞEMİZ YERİNDE"
Yalı Çapkını setinden bir paylaşım yapan Emre Altuğ, rol arkadaşları Gülçin Santırcıoğlu, Gözde Kansu, Beril Pozam ve Öznur Serçeler ile verdiği poza "Bu saatte bile neşemiz yerindeyse şahane bir bölüm çekiyoruzdur" notunu düştü.
Yalı Çapkını oyuncularının set pozu büyük ilgi gördü.
YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
15 Mart Cuma akşamı 62. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Yalı Çapkını'na; gerçeklerin ortaya çıkması ve Seyran'ın Ferit'i affetmesi damga vurdu. İşte Yalı Çapkını son bölümde yaşananlar...
YALI ÇAPKINI 63. BÖLÜM FRAGMANI
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