Yan Oda yıldızları setten paylaştı: Baharı bekleyen Nurcihan

Star TV'nin cumartesi dizisi Yan Oda gerek hikayesi gerek oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizide rol alan Onur Seyit Yaran, Nazan Kesal ve Caner Cindoruk setten yaptıkları paylaşımlarla gündem oldu.

Yan Oda yıldızları setten paylaştı: Baharı bekleyen Nurcihan

Başrollerini Şevval Sam, , Onur Seyit Yaran, Derya Pınar Ak ve Nazan Kesal'ın paylaştığı her bölümüyle büyük ilgi görüyor.

İki farklı ailenin aynı çatı altında yaşamaya başlamasıyla gelişen olayları konu olan Yan Oda dizisi, son olarak 2. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Yan Oda yıldızları setten paylaştı: Baharı bekleyen Nurcihan - 1

"CANIM NAZAN ABLAM"

Dizide Taylan Alabey karakterine hayat veren Onur Seyit Yaran, rol arkadaşı Nazan Kesal ile sette çektiği kareye "Canım Nazan ablam" notunu düştü.

Yan Oda yıldızları setten paylaştı: Baharı bekleyen Nurcihan - 2

Yan Oda'nın Nurcihan Alabey'i Nazan Kesal ise setten karesinde "Baharı bekleyen Nurcihan" ifadelerini kullanırken; dizinin Fikret'i Caner Cindoruk ise rol arkadaşlarını fotoğrafladı.

Ünlü oyuncuların paylaşımları büyük ilgi gördü.

Yan Oda yıldızları setten paylaştı: Baharı bekleyen Nurcihan - 3

YAN ODA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yan Oda'nın 16 Mart Cumartesi akşamı yayınlanan 2. bölümüne; Taylan'ın Şelale'yi öpmesi ve Simten'in onları görmesi damga vurdu. İşte Yan Oda'da yaşananlar...

YAN ODA 3. BÖLÜM 2. FRAGMANI

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