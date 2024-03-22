Yan Oda yıldızları setten paylaştı: Baharı bekleyen Nurcihan

YAN ODA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Yan Oda'nın 16 Mart Cumartesi akşamı yayınlanan 2. bölümüne; Taylan'ın Şelale'yi öpmesi ve Simten'in onları görmesi damga vurdu. İşte Yan Oda'da yaşananlar...



YAN ODA 3. BÖLÜM 2. FRAGMANI