Yan Oda'nın Mihre'sinden Onur Seyit Yaran ile set pozu

Star TV'nin yeni dizisi Yan Oda'da Mihre karakterine hayat veren Nilsu Yılmaz, rol arkadaşı Onur Seyit Yaran ile verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Yan Oda'nın Mihre'sinden Onur Seyit Yaran ile set pozu

İki farklı ailenin aynı çatı altında yaşamaya başlamasıyla gelişen olayları konu olan gerek konusu gerek oyuncu kadrosuyla büyük ilgi görüyor.

Başrollerini Şevval Sam, Caner Cindoruk, Onur Seyit Yaran, Derya Pınar Ak ve Nazan Kesal'ın paylaştığı Yan Oda, son olarak 2. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Yan Oda'nın Mihre'sinden Onur Seyit Yaran ile set pozu - 1

Dizide Taylan'ın kuzeni Anıl'ın sevgilisi Mihre'ye hayat veren Nilsu Yılmaz, rol arkadaşı Onur Seyit Yaran ile verdiği pozu hesabından paylaştı. Yan Oda'nın yıldızlarının verdiği poz büyük ilgi gördü.

Yan Oda'nın Mihre'sinden Onur Seyit Yaran ile set pozu - 2

YAN ODA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yan Oda'nın 16 Mart Cumartesi akşamı yayınlanan 2. bölümüne; Taylan'ın Şelale'yi öpmesi ve Simten'in onları görmesi damga vurdu. İşte Yan Oda'da yaşananlar...

YAN ODA 3. BÖLÜM FRAGMANI

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