Yan Oda'nın Mihre'sinden Onur Seyit Yaran ile set pozu

İki farklı ailenin aynı çatı altında yaşamaya başlamasıyla gelişen olayları konu olan Yan Oda gerek konusu gerek oyuncu kadrosuyla büyük ilgi görüyor.
Başrollerini Şevval Sam, Caner Cindoruk, Onur Seyit Yaran, Derya Pınar Ak ve Nazan Kesal'ın paylaştığı Yan Oda, son olarak 2. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.
Dizide Taylan'ın kuzeni Anıl'ın sevgilisi Mihre'ye hayat veren Nilsu Yılmaz, rol arkadaşı Onur Seyit Yaran ile verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı. Yan Oda'nın yıldızlarının verdiği poz büyük ilgi gördü.
YAN ODA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yan Oda'nın 16 Mart Cumartesi akşamı yayınlanan 2. bölümüne; Taylan'ın Şelale'yi öpmesi ve Simten'in onları görmesi damga vurdu. İşte Yan Oda'da yaşananlar...
YAN ODA 3. BÖLÜM FRAGMANI
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