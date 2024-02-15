Yandaki Oda'nın Taylan'ı Onur Seyit Yaran'dan set pozu

Star TV'nin heyecanla beklenen, OGM Pictures imzalı yeni dizisi Yandaki Oda için hazırlıklar devam ediyor.
Yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı'nın oturduğu dizide başrolleri Şevval Sam, Caner Cindoruk, Onur Seyit Yaran, Derya Pınar Ak ve Nazan Kesal paylaşıyor.
Yandaki Oda'nın kadrosunda Derya Karadaş, Bülent Polat, Nekazet Erden, Mehmet Bilge Aslan, Nazlı Çetin, Nilsu Yılmaz, Samet Kaan Kuyucu, İrem Kübra Bakırtaş ve Melek Baykal gibi birbirinden başarılı isimler de yer alıyor.
SETTEN PAYLAŞTI
Dizide Fikret Alabey'in oğlu Taylan karakterine hayat veren Onur Seyit Yaran, sette rol arkadaşlarıyla çektiği fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.
Ünlü oyuncu paylaşımına; "Bir çıtır istek üzerine" notunu düştü. Yaran'ın paylaşımı büyük ilgi gördü.
YANDAKİ ODA KONUSU
İzleyiciyle buluşmak için gün sayan dizinin konusu ise şöyle;
Ünlü bir program sunucusuyken kariyeri düşüşe geçen Sevgi Ersoy (Şevval Sam), ülkenin önde gelen iş insanlarından Fikret Alabey’le (Caner Cindoruk) ani bir şekilde evlenir. Bu beklenmedik evlilik herkeste bir şok etkisi yaratır. Daha önce Sevgi’nin de Fikret’in de başlarından mutsuz birer evlilik geçmiştir.
Artık ikinci baharlarını yaşamak isteyen ikilinin bu hayallerine kavuşması hiç de kolay olmayacaktır. Çünkü ikisinin evlenmesi, birbirinden çok farklı ailelerinin de bir araya gelmesi demektir.
Birbirine taban tabana zıt bu iki ailenin aynı çatı altında yaşamaya başlaması, Sevgi ve Fikret’in beklediğinden daha büyük sorunlar yaratacak, başta bu evliliğe büyük tepki gösteren anneleri olmak üzere tüm aile fertlerinin hayatlarını değiştirecektir. En çok da birbirlerinin yan odalarında yaşamak zorunda kalan çocukları; Taylan (Onur Seyit Yaran) ve Şelale’nin (Derya Pınar Ak)…
YANDAKİ ODA İLK TANITIM
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