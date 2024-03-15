Yarım Elma'nın yıldızları Janset Paçal ve Günay Karacaoğlu yıllar sonra bir arada

"İYİ Kİ YOLLARIMIZ BİRLEŞMİŞ"



Yarım Elma'nın Yonca'sı Janset Paçal, Karacaoğlu'na "O benim hem canım hem gardaşım. İyi ki doğmuş da yollarımız ve kalplerimiz birleşmiş. Seni çok seviyorum canım gardaşım. Nice güzel yaşlara" mesajını yazdı.

"NASIL MUTLUYUM" Paçal'ın bu paylaşımına kayıtsız kalmayan Günay Karacaoğlu ise "Canım gardaşım, canım Janset'im, seninle yıllardır hiç kopmadan beraber yürümekten, gülmekten nasıl mutluyum" yorumunu yaptı.