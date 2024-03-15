Yarım Elma'nın yıldızları Janset Paçal ve Günay Karacaoğlu yıllar sonra bir arada

2002-2003 yılları arasında ekranlara gelen "Yarım Elma" dizisinde başrolleri Janset Paçal ve Günay Karacaoğlu paylaşıyordu. Dizi, yıllar sonra bir araya gelen ikiz kardeşler Yonca ve Gonca'nın hayatını konu alıyordu.
Rol aldıkları dizi final yapmasına rağmen dostlukları devam eden ikili, Günay Karacaoğlu'nun doğum günü partisinde bir araya geldi. Janset, dizideki kardeşini doğum gününde yalnız bırakmadı.
"İYİ Kİ YOLLARIMIZ BİRLEŞMİŞ"
Yarım Elma'nın Yonca'sı Janset Paçal, Karacaoğlu'na "O benim hem canım hem gardaşım. İyi ki doğmuş da yollarımız ve kalplerimiz birleşmiş. Seni çok seviyorum canım gardaşım. Nice güzel yaşlara" mesajını yazdı.
"NASIL MUTLUYUM"
Paçal'ın bu paylaşımına kayıtsız kalmayan Günay Karacaoğlu ise "Canım gardaşım, canım Janset'im, seninle yıllardır hiç kopmadan beraber yürümekten, gülmekten nasıl mutluyum" yorumunu yaptı.
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