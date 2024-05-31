Yasemin Allen ile FBI çalışanı Erdal Kaya sessiz sedasız ayrıldı

Son dönemde yer aldığı projelerle adından söz ettiren Yasemin Allen , kısa bir süre önce eski bir FBI çalışanı Erdal Kaya ile yeni bir aşka yelken açmıştı.Ancak çiftin birlikteliği uzun sürmedi.

Ayrılık kararı alan ikili, sosyal medyada birlikte yer aldıkları fotoğrafları sildi. Suna Yıldızoğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan kızı Yasemin Allen, Allen ve Kaya, birbirilerini takip etmeyi de bıraktı.

Erdal Kaya'nın ABD'de de özel sektörde danışmanlık yaptığı ve silah atış eğitmenliği verdiği biliniyor.