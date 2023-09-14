Yasemin Özilhan: Aşk şekillendirilmeyi bekleyen bir oyun hamuru

"Doktorlar" dizisinde canlandırdığı "Ela" karakteriyle şöhreti yakalayan Yasemin Özilhan, iş insanı eşi İzzet Özilhan ile dünyaevine girdikten sonra oyunculuğu bırakmıştı. Emine ve Ela adında iki kızı olan ünlü çift, gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

"UYUM VARSA AŞK GERÇEKTİR"

Stili ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Yasemin Özilhan, L'officiel dergisine röportaj verdi. Mutlu bir evliliği olan ünlü isim, "Aşk bence şekillendirilmeyi bekleyen bir oyun hamuru. Bu hamurla aynı anda iki kişi oyuyor. Ortaya çıkacak şekil de kişilere göre değişiyor. Sonucu bilmenin imkanı yok. Aşk bir araçtır. Uyum ise bunu sürekli kılandır. Uyum varsa aşk gerçektir. Yoksa işkencedir" dedi.