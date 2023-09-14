Yasemin Özilhan: Aşk şekillendirilmeyi bekleyen bir oyun hamuru

"Doktorlar" dizisinde canlandırdığı "Ela" karakteriyle şöhreti yakalayan Yasemin Özilhan, iş insanı eşi İzzet Özilhan ile dünyaevine girdikten sonra oyunculuğu bırakmıştı. Emine ve Ela adında iki kızı olan ünlü çift, gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.
"UYUM VARSA AŞK GERÇEKTİR"
Stili ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Yasemin Özilhan, L'officiel dergisine röportaj verdi. Mutlu bir evliliği olan ünlü isim, "Aşk bence şekillendirilmeyi bekleyen bir oyun hamuru. Bu hamurla aynı anda iki kişi oyuyor. Ortaya çıkacak şekil de kişilere göre değişiyor. Sonucu bilmenin imkanı yok. Aşk bir araçtır. Uyum ise bunu sürekli kılandır. Uyum varsa aşk gerçektir. Yoksa işkencedir" dedi.
"AŞK YAŞAMA SEBEPLERİNDEN BİRİ OLACAK"
Yasemin Özilhan sözlerine "İlişkinin türüne bakmadan insanı kazanmak zor, kaybetmek çok kolaydır. İster aşk olsun, ister arkadaşlık; sevdiğin kişiyle zincirleri koparmamak adına yeterli çabayı göstermek lazım. İnsan anatomisi ve düşünce yapısı değişmedikçe aşk her zaman aşk olarak kalmaya devam edecek. Bazen kalbini kıracak, bazen mutluluktan uçuracak. Her zaman en önemli yaşama sebeplerinden biri olacak" diye devam etti.
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