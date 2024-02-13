Yasemin Şefkatli: İbrahim Ayel'in kalbinde sorun olduğunu biliyorduk

İdo Tatlıses-Yasemin Şefkatli çiftinin ikiz bebekleri, geçtiğimiz haftalarda dünyaya geldi. Şimdilerde anneliğin tadını çıkaran Şefkatli, kalbindeki sorun sebebiyle ameliyat olan minik oğluyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Yasemin Şefkatli: İbrahim Ayel'in kalbinde sorun olduğunu biliyorduk

Derya Tuna ve 'in oğlu Tatlıses ile 2021 yılında dünyaevine giren Yasemin Şefkatli, 22 Ocak'ta ikiz bebeklerine kavuşmuştu. İkizlerden birinin adı İbrahim Ayel diğerininki ise Sinan Emir olmuştu.

Yasemin Şefkatli: İbrahim Ayel'in kalbinde sorun olduğunu biliyorduk - 1

İKİZLERDEN AYEL AMELİYAT OLDU

Ancak bebeklerden İbrahim Ayel'in kalbinde sorun olduğu ve operasyon geçirdiği ortaya çıkmıştı. Tedavi sonrası hastanede gözlem altında tutulan ve birkaç gün önce evine giden Ayel bebek ile ilgili Yasemin Şefkatli'den yeni açıklama geldi.

Yasemin Şefkatli: İbrahim Ayel'in kalbinde sorun olduğunu biliyorduk - 2
İkiz bebeklerine kavuşan İdo Tatlıses: Ben de sizle yeniden doğdum

İkiz bebeklerine kavuşan İdo Tatlıses: Ben de sizle yeniden doğdum

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"BEBİŞ ÇOK GÜÇLÜ"

"Yarın Ayel'in kontrolü var... Biraz size de bahsedeyim" diyen Şefkatli, 
Aslında biz 21'inci haftadan beri Ayel'in kalp sorununu biliyorduk. Her hafta kontrolümüz vardı, bazen haftada iki. Çok fazla doktor Ayel'in kalbini gördü ve doğduğunda operasyon geçireceğini biliyorduk. Ben burada aslında iyi kötü bir sürü şeyi paylaşıyorum ama bu sorunu kendi içimizde sindirip, çözüme gitmeye odaklandık. Doğum sonrası operasyon duyulunca çok fazla dua aldık, o kadar güzel mesajlar geldi ki bana da güç oldu. Önümüzde biraz daha bir süreç var ama bebiş çok güçlü, her şey çok güzel olacak" ifadelerini kullandı.

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