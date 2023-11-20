Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses'in bebeklerinin isimleri belli oldu

İdo Tatlıses ile 2021 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren Yasemin Şefkatli, şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor. İkiz annesi olmaya hazırlanan ünlü isim, iki oğlu olacağını duyurmuştu.
Şimdilerde 6 aylık hamile olan ve zaman zaman karnı burnunda pozlarını takipçileriyle paylaşan Şefkatli, doğumun ocak ayında olacağını duyurmuştu.
İKİZLER DEDELERİNİN ADLARINI TAŞIYACAK
Şefkatli, ikizlerinin isimlerini eşi İdo Tatlıses'in koyduğunu ifade etmişti. Ünlü çiftin üç ay sonra dünyaya gelecek erkek çocuklarına kendi babalarının adını koyacağı ortaya çıktı. İkizlerden birinin adı İbrahim diğerininki Sinan olacak.
"İDO BENDEN DAHA YORGUN"
"İdo babalığa hazır mı?" sorusunu da yanıtlayan Yasemin Şefkatli, "İdo'nun saçı beyazladı. Benden daha çok yorgun. Bizim için biraz zor bir süreç. İdo da benim gibi çok mutlu ve heyecanlı, bakalım bekliyoruz" dedi.
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