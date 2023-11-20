Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses'in bebeklerinin isimleri belli oldu

"İDO BENDEN DAHA YORGUN"

"İdo babalığa hazır mı?" sorusunu da yanıtlayan Yasemin Şefkatli, "İdo'nun saçı beyazladı. Benden daha çok yorgun. Bizim için biraz zor bir süreç. İdo da benim gibi çok mutlu ve heyecanlı, bakalım bekliyoruz" dedi.