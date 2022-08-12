Yeni dizi Yalı Çapkını yakında Star'da

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’u buluşturan Yalı Çapkını sete çıktı. İlk kareleri yayınlanan dizi yakında Star ekranlarında olacak.

Yeni dizi Yalı Çapkını yakında Star'da

Haberler 12.08.2022 - 13:13

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Yakında Star TV ekranlarında seyirciyle buluşacak olan Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’u buluşturan Yalı Çapkını dizisi sete çıktı.

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, dizinin ilk bölüm çekimleri Gaziantep’te gerçekleşiyor.

Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

OYUNCU KADROSU

Dizinin oyuncu kadrosunda Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak gibi isimler de yer alıyor.

Mert Ramazan Demir
Mert Ramazan Demir

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