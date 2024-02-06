Yeşilçam güzelleri gündemde: Tuğçe Tayfur'dan Necla Nazır paylaşımı

Gülşen Bubikoğlu,Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Filiz Akın, Müjde Ar gibi isimlerin de aralarında bulunduğu “Hangisi daha güzel?” anketi günlerdir sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.

Yeşilçam güzellerinin gündem olmasının ardından Necla Nazır'ın listede yer almamasına kızı Tuğçe Tayfur kayıtsız kalamadı.