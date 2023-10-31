Yeşilçam yıldızı Itır Esen sağlık durumu hakkında bilgi verdi

"Aşk-ı Memnu", "Aile Şerefi", "Gülen Gözler" gibi yapımlarla tanınan Itır Esen, geçtiğimiz aylarda sosyal medyada yaptığı paylaşımla ameliyat olacağını açıklamıştı.
Son olarak "Kuş Uçuşu" adlı internet dizisinde rol alan Itır Esen'in sağlık durumuyla ilgili paylaşım yapan Murat Özer, Canım Itır Esen yarın çok önemli bir ameliyata giriyor. Sabah hastanede kan ihtiyacı olabilir" ifadelerini kullanmıştı.
Esen de bu paylaşıma teşekkür etmiş ve "Dualarınızı bekliyorum" diyerek sevenlerinden dua istemişti.
"GERİ DÖNDÜM"
Ünlü isim, geçirdiği zor günlerin ardından sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Sözlerine, "Geri döndüm" diyerek başlayan oyuncu, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:
"Çok büyük iki ameliyat, uzun bir hastane ve iyileşme sürecinden sonra nihayet sevgili doktorlarım ve sevenlerimin hem dua hem de sonsuz desteğiyle Temmuz’dan Kasım’a ulaştım. Herkese binlerce teşekkürler."
Itır Esen'in paylaşımına birçok ünlü isimden "geçmiş olsun" mesajları geldi.
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