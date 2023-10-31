Yeşilçam yıldızı Itır Esen sağlık durumu hakkında bilgi verdi

"GERİ DÖNDÜM"

Ünlü isim, geçirdiği zor günlerin ardından sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Sözlerine, "Geri döndüm" diyerek başlayan oyuncu, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

"Çok büyük iki ameliyat, uzun bir hastane ve iyileşme sürecinden sonra nihayet sevgili doktorlarım ve sevenlerimin hem dua hem de sonsuz desteğiyle Temmuz’dan Kasım’a ulaştım. Herkese binlerce teşekkürler."



Itır Esen'in paylaşımına birçok ünlü isimden "geçmiş olsun" mesajları geldi.