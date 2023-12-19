Yıldız Tilbe'den yoğun bakım açıklaması: "Hastanedekini tanımıyorum"

"HASTANEDEKİNİ TANIMIYORUM"

Sevenlerini sosyal medya hesabından bilgilendiren Tilbe;

"Buradayım vallaha, Allah'a şükrediyorum. Hastanedekini tanımıyorum. Haberim yok, Allah herkese şifa versin, bana da amin. Bir gazeteci ya da gazete veya basın vb. gözüyle görmediği bir haberi gerçekmiş gibi haber yapmamalıdır. Eğer yalan ve iftira haberleri ile işini yapıyorsa yaptığı işe ve okuyucusuna da saygısı yoktur sevgisi de yoktur. Çok ayıp ya." ifadelerini kullandı.