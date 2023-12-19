Yıldız Tilbe'den yoğun bakım açıklaması: "Hastanedekini tanımıyorum"

Yıldız Tilbe'nin yoğun bakıma kaldırıldığı haberleri sevenlerini endişelendirmişti. Haberlerin kısa sürede yayılması ardından sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Tilbe, yoğun bakım haberlerini esprili bir dille yalanladı.
"HASTANEDEKİNİ TANIMIYORUM"
Sevenlerini sosyal medya hesabından bilgilendiren Tilbe;
"Buradayım vallaha, Allah'a şükrediyorum. Hastanedekini tanımıyorum. Haberim yok, Allah herkese şifa versin, bana da amin. Bir gazeteci ya da gazete veya basın vb. gözüyle görmediği bir haberi gerçekmiş gibi haber yapmamalıdır. Eğer yalan ve iftira haberleri ile işini yapıyorsa yaptığı işe ve okuyucusuna da saygısı yoktur sevgisi de yoktur. Çok ayıp ya." ifadelerini kullandı.
"KEŞKE SİZİ YOĞUN BAKIMA ALSALAR"
Tilbe, yalan haberlerin yayılmasına sebep olanlara ise "Keşke sizi yoğun bakıma alsalar, iyileştirseler" sözleriyle sitemde bulundu.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yıldız Tilbe
- Yoğun Bakım
- Sağlık