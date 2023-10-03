Yıllarca yüzünü göstermeyen şarkıcı Sia'dan estetik itirafı

"NORMALDE YÜZÜMÜ SAKLAYAN BİRİYİM"

Yıllar boyunca sahnede ve kırmızı halıda yüzünü göstermemeyi tercih eden ve peruk ile yüzünü kapatan Avusturalyalı şarkıcı, "Normalde yüzümü saklayan ve bu konuda yalan söylemeyen biriyim. Yüz germe ameliyatımı Dr. Talei yaptı. İnanılmaz biri. Çok iyi işler yapıyor" dedi.

İnsanlara önceki halini gösterdiğini söyleyen şarkıcı "Herkes çok iyi göründüğümü söylüyor" ifadelerini kullandı.