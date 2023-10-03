Yıllarca yüzünü göstermeyen şarkıcı Sia'dan estetik itirafı

"Elastic Heart", "Cheap Thrills" ve " The Greatest" gibi hit şarkılara imza atan ünlü şarkıcı Sia yaptırdığı estetik operasyonlar hakkında konuştu.

Yıllarca yüzünü göstermeyen şarkıcı Sia'dan estetik itirafı

2014 yılında piyasaya çıkardığı "Chandelier" şarkısıyla müzik sektörüne geri dönen ve Rihanna'nın "Diamonds" şarkısı gibi birçok hit parçanın sözlerini yazan Avusturalyalı şarkıcı Sia, güzellik sektörünün en iyilerinin ödüllendirildiği 2023 Daytime Beauty Awards'a katıldı.

47 yaşındaki şarkıcı, Doktor Ben Talei'ye ödül verirken övgü dolu sözler kullandı.

Yıllarca yüzünü göstermeyen şarkıcı Sia'dan estetik itirafı - 1

"NORMALDE YÜZÜMÜ SAKLAYAN BİRİYİM"

Yıllar boyunca sahnede ve kırmızı halıda yüzünü göstermemeyi tercih eden ve peruk ile yüzünü kapatan Avusturalyalı şarkıcı, "Normalde yüzümü saklayan ve bu konuda yalan söylemeyen biriyim. Yüz germe ameliyatımı Dr. Talei yaptı. İnanılmaz biri. Çok iyi işler yapıyor" dedi.

İnsanlara önceki halini gösterdiğini söyleyen şarkıcı "Herkes çok iyi göründüğümü söylüyor" ifadelerini kullandı.

Yıllarca yüzünü göstermeyen şarkıcı Sia'dan estetik itirafı - 2

OTİZM TEŞHİSİ KONULDU

Öte yandan şarkıcı geçtiğimiz haziran ayında "spektruma" sahip olduğunu açıkladı. "Rob Has a Podcast"e bağlanan Sia, "Ben otizm spektrumundayım ve uyuşturucu bağımlılığından iyileşme sürecindeyim" dedi.

MAGAZİN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...