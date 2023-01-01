Yılmaz Morgül'ün acı günü

Yılmaz Morgül'ün annesi Fatma Morgül hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcı, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Yılmaz Morgül'ün acı günü

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Yılmaz Morgül'ün uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören annesi Fatma Morgül, yılbaşı gecesinde vefat etti.

Acı haberi sosyal medyadan duyuran ünlü şarkıcı, annesiyle fotoğrafını paylaştı.

"HER ŞEYİMİ KAYBETTİM"

Yılmaz Morgül, paylaşımına; "Annemi, canımı, bebeğimi, her şeyimi kaybettim. Anneciğim mekanın cennet olsun. Allah rahmet eylesin" notunu düştü.

Yılmaz Morgül'ün acı günü - 1

"BEBEKLER GİBİ BAKTIN"

Yılmaz Morgül'e sanatçı dostlarından; "Canım Allah sabırlar versin", "Canım mekanı cennet olsun, bebekler gibi baktın", " Sözün bittiği andır, Allah sabır versin" gibi yorumlar geldi.

Cenaze töreniyle ilgili detayları da paylaşan Morgül'ün annesi Fatma Morgül, 1 Ocak Pazar günü Beykoz Merkez Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Beykoz Kemerüstü Mezarlığı'na defnedilecek.

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