Yönetmen Edward Zwick'ten Brad Pitt itirafı: Yılın en seksi erkeği seçilince mutsuz oldu

Hollywood'un efsane oyuncularından Brad Pitt, 1994 yılında "Vampirle Görüşme" ve "İhtiras Rüzgarları" adlı filmlerde rol almıştı. Ünlü isim, 1995 yılında da People dergisi tarafından iki kez "Yaşayan En Seksi Erkek" seçilmişti.

Ancak İhtiras Rüzgarları'nın yönetmeni Edward Zwick, "Başarılar, Fiyaskolar ve Diğer İllüzyonlar: Hollywood'daki Kırk Küsur Yılım" adlı yeni anı kitabında Pitt'in bu durumdan memnun olmadığını iddia etti.