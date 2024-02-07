Yönetmen Edward Zwick'ten Brad Pitt itirafı: Yılın en seksi erkeği seçilince mutsuz oldu

Hollywood'un efsane oyuncularından Brad Pitt, 1994 yılında "Vampirle Görüşme" ve "İhtiras Rüzgarları" adlı filmlerde rol almıştı. Ünlü isim, 1995 yılında da People dergisi tarafından iki kez "Yaşayan En Seksi Erkek" seçilmişti.
Ancak İhtiras Rüzgarları'nın yönetmeni Edward Zwick, "Başarılar, Fiyaskolar ve Diğer İllüzyonlar: Hollywood'daki Kırk Küsur Yılım" adlı yeni anı kitabında Pitt'in bu durumdan memnun olmadığını iddia etti.
"RUH HALİ BOZULDU"
Ünlü yönetmen, "People onu yılın en seksi erkeği seçtiğinde mutsuz oldu" dedi. Bu durumun ünlü aktörün ruh halini bozduğunu ileri sürdü.
Ayrıca Pitt'in öfkelendiğinde patlamaya hazır olduğunu ve canlandırdığı karakterin duygusallığı konusunda aktörle anlaşamadıklarını söyleyen Zwick, "Brad duygularını kontrol altında tutan erkeklerle büyümüştü; İhtiras Rüzgarları romanının amacının bir erkeğin hayatının kederlerinin toplamı olduğuna inanıyordum. Yine de Brad'i kendini ortaya çıkarması için ne kadar zorladıysam o kadar direndi. Ben zorlamaya devam ettim ve Brad de başkaldırdı" dedi.
O an oluşan gerginlikten memnun olmadığını dile getiren Edward Zwick, "Yapılması gereken, ekibe beş dakika ara vermelerini söylemek ve ikimizin bunu konuşarak halletmesi olurdu. Ama gaddar bir anımdaydım ve merhamet gösterecek değildim" dedi.
"ELİNDEN GELENİN EN İYİSİ YAPIYOR"
Brad Pitt'i dobra, açık sözlü, eğlenceli ve büyük keyif alabilen bir insan olarak tanımlayan ünlü yönetmen, "Elinden gelenin en iyisini yapmaya kendini tamamen adamış biriydi" ifadelerini kullandı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Brad Pitt
- Magazin Haberleri
- N-Life Magazin