YouTuber Ninja kanser olduğunu açıkladı

YouTuber ve e-spor oyuncusu Ninja kanser olduğunu açıkladı.

Tyler Blevins olarak da bilinen oyun fenomeni, X sosyal medya hesabından hastalığını duyurdu.



"Pekala, hâlâ biraz şoktayım ama hepinize güncel bilgiler vermek istiyorum" diyen YouTuber birkaç hafta önce ayağının altında bulunan benleri aldırmak için gittiği dermatologta cilt kanseri olduğunu öğrendiğini söyledi.



Erken aşamada yakaladıklarını söyleyen yayıncı "Bunu erken bulduğumuz için minnettarım" dedi.



Ninja'nın eşi Jessica Blevins de duyurunun ardından X hesabından açıklama yaptı.



Kelebek etkisi anı olarak nitelendiren Jessica Blevins, "Florida'ya taşınmasaydık muhtemelen yıllık cilt kontrollerini planlamaya henüz başlamamış olacaktım. Tanrı'ya şükür." dedi.

Ünlü YouTuber'ın paylaşımına hayranlarından destek mesajları geldi.

MELANOM NEDİR?



Melanom, vücudun diğer bölgelerine yayılabilen bir tür cilt kanseridir. Tipik olarak, kanserin nedeni güneş gibi kaynaklardan gelen ultraviyole ışığa maruz kalmaktır. Ancak, yaş, cilt rengi, benler ve ailede hastalık öyküsü melanom gelişiminde rol oynayan potansiyel faktörlerdir.

