Yüzünü ilk kez göstermişti: Fahriye Evcen'den oğlu Kerem ile yeni pozlar

2017 yılında nikah masasına oturan, 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 18 Ocak 2023'te ikinci kez anne ve baba olma mutluluğunu yaşamıştı.

Ünlü çiftin Kerem adını verdikleri oğulları dün 1 yaşına bastı. Oğlu Kerem'in yüzünü ilk kez gösteren Fahriye Evcen, paylaşımına "Bir sene önce bugün bir Kerem doğdu ki; çok yaman. Baktıkça içimi aydınlatan, gülüşüyle aklımı başımdan alan, kokladıkça içimde çiçekler açan, çiçek kokulu oğlum benim. İyi ki doğdun kalbim, iyi ki! Seni çok seviyorum" notunu düşmüştü.

Özçivit çiftinin küçük oğlu Kerem, ağabeyi Karan'a benzetildi.