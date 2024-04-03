Zafer Algöz'ün baba acısı: 65 yıllık aşıklar cennette buluştu

Usta oyuncu Zafer Algöz, 9 Mart'ta annesi Güner Algöz'ün vefatıyla sarsılmıştı. Algöz'ün annesinin vefatından 24 gün sonra babası Cevdet Algöz de yaşamını yitirdi.

Zafer Algöz'ün baba acısı: 65 yıllık aşıklar cennette buluştu

9 Mart'ta annesi Güner Algöz'ü toprağa veren Zafer Algöz, bu kez baba acısıyla sarsıldı. Ünlü oyuncunun babası Cevdet Algöz, eşinden 24 gün sonra yaşamını yitirdi.

"BABAMIZ CEVDET ALGÖZ'Ü DE KAYBETTİK"

Zafer Algöz, acı haberi sosyal medyadan duyurdu. Usta oyuncu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Başımız sağ olsun… Sevgili annemizin ardından 24 gün sonra babamız Cevdet Algöz'ü de kaybettik… 65 yıllık aşıklar cennette buluştular. Cekko Babamız'ı 4 Nisan Perşembe öğle namazına müteakiben Balıkesir Burhaniye Koca Cami'nden uğurlayacağız. Geriş Kabristanı'nda defnedeceğiz. Sevenlerinin başı sağ olsun. Rabbim mekanını cennet eylesin."

Zafer Algöz'ün baba acısı: 65 yıllık aşıklar cennette buluştu - 1

"ACIMIZ BÜYÜK"

Zafer Algöz, annesinin vefatını da "Ailemizin ulu çınarı, sevgili annemiz Güner Algöz’ü kaybettik. Acımız büyük, tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Cenazesi 9 Mart Cumartesi günü Burhaniye Koca Camii'nden ikindi namazına müteakiben, Geriş Kabristanı'na defnedilecektir" sözleriyle duyurmuştu.

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