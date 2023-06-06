Zerrin Özer'in Cem Yılmaz isyanı: Muhabirleri şikayet etti

Zerrin Özer, katıldığı ödül töreni öncesi kendisiyle röportaj yapan muhabirlerin komedyen Cem Yılmaz'ın geldiğini öğrenince sohbeti yarıda kestiklerini iddia etti. Özer, Yılmaz'a dönüp "Siz geliyorsunuz diye röportajı yarıda kestiler" diye sitem etti.

Zerrin Özer'in Cem Yılmaz isyanı: Muhabirleri şikayet etti

Dün akşam düzenlenen PowerTürk Müzik Ödülleri öncesi öncesi gergin anlar yaşandı. Komedyen  ile muhabirlerin röportaj yaptığı esnada araya giren sanatçı Zerrin Özer, Yılmaz’a selam verdikten sonra sitem etti.

Cem Yılmaz'ın gelişiyle kendi röportajının yarıda kesildiğini iddia eden Özer, muhabirleri Yılmaz’a şikayet etti.

Özer, “Ben bir şey söylemek istiyorum. Siz geliyorsunuz diye röportajı yarıda kestiler, bırakıp gittiler. Saygılı olacaksınız, akıllı olacaksınız” diye bağırdı.

Zerrin Özer'in Cem Yılmaz isyanı: Muhabirleri şikayet etti - 1

Yaşananlardan haberi olmayan Cem Yılmaz o anlarda neye uğradığını şaşırdı.

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