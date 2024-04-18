Zeynep Bastık ameliyat olacağını duyurdu

Son dönemde "Lan" şarkısıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Zeynep Bastık ameliyat olacağını duyurdu.

Zeynep Bastık ameliyat olacağını duyurdu

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, sosyal medya sayfasından sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Bastık "Kulak-burun-boğaz randevum vardı. Meğer ciddi bir deviasyonum varmış. Ve ameliyat olmam gerekiyormuş. Burnumun şekline de bir şey olmayacakmış. Çok kısa sürecekmiş. Uyuyamadığım ve nefes alamadığım için taktığım bantların sebebi belli oldu böylelikle. Nefes alamamak berbat bir şey dostlar. Gidin görünün. Kamu spotu saati" açıklamasında bulundu.

Zeynep Bastık ameliyat olacağını duyurdu - 1
Zeynep Bastık'ın şarkısı dünyanın en çok dinlenen şarkıları listesinde

Zeynep Bastık'ın şarkısı dünyanın en çok dinlenen şarkıları listesinde

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