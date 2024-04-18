Zeynep Bastık ameliyat olacağını duyurdu

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, sosyal medya sayfasından sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Bastık "Kulak-burun-boğaz randevum vardı. Meğer ciddi bir deviasyonum varmış. Ve ameliyat olmam gerekiyormuş. Burnumun şekline de bir şey olmayacakmış. Çok kısa sürecekmiş. Uyuyamadığım ve nefes alamadığım için taktığım bantların sebebi belli oldu böylelikle. Nefes alamamak berbat bir şey dostlar. Gidin görünün. Kamu spotu saati" açıklamasında bulundu.

