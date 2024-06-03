Zeynep Koçak 23 yıldır "derealizasyon" hastalığı ile mücadele ettiğini açıkladı (Derealizasyon nedir?)

Çok Güzel Hareketler programının başarılı isimlerinden Zeynep Koçak, hayranlarını üzecek bir haber verdi. Koçak, sosyal medyadan yaptığı açıklamada gerçeklik algısının yitirilmesi olarak tanımlanan "derealizasyon" hastalığı ile mücadele ettiğini açıkladı.
Koçak sosyal medya hesabından, sağlığı hakkında bilgi vererek şu açıklamayı yaptı:
"Ben yaklaşık 23 yıldır derealizasyon adı verilen yani gerçeklik algısının yitirilmesi olarak özetleyebileceğim, normalde 15'er dakikalık ataklar halinde olan ama bende atipik bir versiyonu mevcut olduğu için 23 senedir aralıksız 7/24 her gün yaşadığım ve gerçek hissetmek nasıl bir şey artık unutalı çok olduğu bir rahatsızlıkla uğraşıyorum. Maalesef tedavisi olmayan bu rahatsızlıkla beraber üzerine anksiyete, panik atak gibi bir rahatsızlıklar eklenince inanın her şey yolunda gitse bile ilerlemek çok zor oluyor"
DEREALİZASYON HASTALIĞI NEDİR?
Derealizasyon kişinin kendisinden kopuk hissetmesi olarak tanımlanır. Bireyler, kendi düşüncelerinin veya bedenlerinin dışarıdan bir gözlemcisi gibi hissettiklerini ve sıklıkla düşünceleri veya eylemleri üzerinde kontrol kaybı hissettiğini bildirebilirler. Derealizasyon, kişinin çevresinden kopması olarak tanımlanır. Derealizasyon yaşayan bireyler çevrelerindeki dünyayı sisli, rüya gibi / gerçeküstü veya görsel olarak çarpıtılmış olarak algıladıklarını bildirebilirler. Olumsuz erken çocukluk deneyimleri, özellikle duygusal istismar ve ihmal, duyarsızlaşma semptomlarının gelişimi ile ilişkilendirilmiştir.Tetikleyiciler, önemli stres, panik atak olabilir.
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