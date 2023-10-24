Zeynep Tunuslu: Demet Akbağ araba kullanmayı bilseydi Uzay Heparı ölmezdi

"SEZEN AKSU'NUN GELİŞİ BANA SAMİMİ GELMEDİ"



Uzay Heparı'nın vefatından sonra Sezen Aksu'nun davranışını da insani bulmadığını belirten Tunuslu, "Samimiyetimiz hiçbir zaman olmadı. Dertleşmeyi beklemem. Sonuçta ona çok para kazandırmış bir bestecinin ardından bir bebek doğuyorsa haklarının verilmesi gerektiği taraftarıyım. Beni sevse de olur sevmese de. Belli bir protokol vardır. Bunlara uymayan bir insan olduğu için sitem etmem. Bu, onun karakteridir. O nedenle gelişi bana samimi gelmedi. Lohusayken kapı açıldı. Altınları ve fotoğrafçıları içeri girdi. Biraz geç oldu. Dokuz ay evvel aklın neredeydi? Olaya eski birlikteliği diye bakmadım. Ama çizdiği portre halkın insanı gibiydi. Ben öyle düşünmüyorum" dedi.

HEPARI'NIN AŞK ÜÇGENİ



Adı Sezen Aksu ve Yıldız Tilbe ile anılan Uzay Heparı, 1993’te modacı Zeynep Tunuslu ile evlendi. Heparı vefat ettiğinde hamile olan Tunuslu, Ocak 1995’te oğulları Uzay Kanat Heparı’yı dünyaya getirdi. Heparı'nın aşk üçgeni yıllardır konuşulmaya devam ediyor.