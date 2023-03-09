Zuhal Olcay’ın kızı Ceren Olcay eşinden boşandı

Zuhal Olcay’ın kızı Ceren Olcay, 2018 yılında evlendiği Habil Özden’le evliliğini sessiz sedasız bitirdi.

Zuhal Olcay’ın kızı Ceren Olcay eşinden boşandı

’ın eski eşi Zafer Olcay’la evliliğinden olan kızı Ceren Olcay, 2018'in ekim ayında Habil Özden’le nikah masasına oturmuştu. Dört yıllık evliliğin beş ay önce resmi olarak bittiği ortaya çıktı.

Arnavutköy’de bir balık restoranı bulunan Habil Özden’den sessiz sedasız boşanan Ceren Olcay, dünyayı gezme planını hayata geçirdi. Olcay’ın bir süredir de afet bölgesinde olduğu ve depremzedeler için yardım çalışmalarında bulunduğu öğrenildi.

Zuhal Olcay’ın kızı Ceren Olcay eşinden boşandı - 1

Ceren Olcay ve Habil Özden 2018 yılında nikah masasına oturmuştu.

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