Zülfü Livaneli'den Cem Yılmaz'a övgü: Senaryo ve yönetimde de ustalık düzeyi yakalamış

Cem Yılmaz'ın kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda oturduğu Do Not Disturb filmi izleyiciyle buluştu. Filmi izleyen ünlü sanatçı Zülfü Livaneli sosyal medya hesabında Cem Yılmaz'ı övgü.

Livaneli paylaşımında "Do Not Disturb filmi Cem Yılmaz sinemasında bir aşama. Oyunculuğu zaten tartışılmaz. Senaryo ve yönetimde de ustalık düzeyi yakalamış. Filmin adının aksine tam da rahatsız etme ve hayatlarımız üzerine tekrar düşünme amacını gerçekleştirmiş. Cem’i ve emeği geçen herkesi candan kutluyorum" ifadelerini kullandı.