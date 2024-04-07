Mutlaka radarınıza almanız gereken tırnak trendleri

Klasik renklerden veya ojenizi her zamanki gibi sürmekten sıkıldıysanız bu görünümler tam size göre! Yaptıkları tırnak sanatlarıyla size ilham olabilecek pek çok sosyal medya kullanıcısının çalışmalarını bir araya getiriyoruz.

ÇİÇEKSİZ OLMAZ

Güneşli havanın ve ilkbaharda açana çiçeklerin enerjisini tırnaklarımıza taşıyoruz. Ten rengine yakın bir ojeyi tabana sürün, ardından renkli çiçeklerle süsleyin.