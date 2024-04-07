Mutlaka radarınıza almanız gereken tırnak trendleri

Klasik renklerden veya ojenizi her zamanki gibi sürmekten sıkıldıysanız bu görünümler tam size göre! Yaptıkları tırnak sanatlarıyla size ilham olabilecek pek çok sosyal medya kullanıcısının çalışmalarını bir araya getiriyoruz.
ÇİÇEKSİZ OLMAZ
Güneşli havanın ve ilkbaharda açana çiçeklerin enerjisini tırnaklarımıza taşıyoruz. Ten rengine yakın bir ojeyi tabana sürün, ardından renkli çiçeklerle süsleyin.
MEYVE AŞKINA
En sevdiğiniz meyveyi tırnaklarınızda görmeye ne dersiniz? Tırnaklarınızın uç kısımlarına da farklı renklerle dokunuş yapabilirsiniz.
KABARTMALI
Tırnaklarınızın üzerine desenleri kabartmalı bir şekilde uygulayabilirsiniz.
İNCİ ASALETİ
Zarif ve elegan görünümleri sevenler için inci motifleri mükemmel bir seçim olabilir.
RENGARENK
Farklı renklerin oluşturduğu uyum, tırnaklarınızda oldukça şık bir görünüm yaratabilir.
IŞILTI SEVENLERE
Şık davetlerde parlayan tırnaklarınız, kıyafetlerinizden bile rol çalabilir.
- Etiketler :
- Haberler -
- N-Life Moda&Güzellik
- N-Life
- Güzellik