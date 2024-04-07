Mutlaka radarınıza almanız gereken tırnak trendleri

İlkbahar aylarında tırnaklarınızda farklı renkleri kullanmaya ve ilginç desenlerle eğlenceli görünümler yakalamaya ne dersiniz? İşte son dönemin en popüler tırnak trendleri...

Mutlaka radarınıza almanız gereken tırnak trendleri

Klasik renklerden veya ojenizi her zamanki gibi sürmekten sıkıldıysanız bu görünümler tam size göre! Yaptıkları tırnak sanatlarıyla size ilham olabilecek pek çok sosyal medya kullanıcısının çalışmalarını bir araya getiriyoruz.

ÇİÇEKSİZ OLMAZ

Güneşli havanın ve ilkbaharda açana çiçeklerin enerjisini tırnaklarımıza taşıyoruz. Ten rengine yakın bir ojeyi tabana sürün, ardından renkli çiçeklerle süsleyin.

MEYVE AŞKINA

En sevdiğiniz meyveyi tırnaklarınızda görmeye ne dersiniz? Tırnaklarınızın uç kısımlarına da farklı renklerle dokunuş yapabilirsiniz.

KABARTMALI

Tırnaklarınızın üzerine desenleri kabartmalı bir şekilde uygulayabilirsiniz.

İNCİ ASALETİ

Zarif ve elegan görünümleri sevenler için inci motifleri mükemmel bir seçim olabilir.

RENGARENK

Farklı renklerin oluşturduğu uyum, tırnaklarınızda oldukça şık bir görünüm yaratabilir.

IŞILTI SEVENLERE

Şık davetlerde parlayan tırnaklarınız, kıyafetlerinizden bile rol çalabilir.

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