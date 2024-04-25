Selena Gomez'in serveti büyüyor: Markası 2 milyar dolar değerinde

Hailey Bieber, Kylie Jenner, Jennifer Aniston, Rihanna ve daha birçok ünlü isim yalnızca mesleğiyle değil çıkardıkları güzellik markalarıyla da sık sık gündeme geliyor. Ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez de Rare Beauty adlı markasıyla geniş bir kitleye ulaşmayı başardı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık markasını tanıtan ve ürün kalitesiyle tüketicilerden tam not alan Gomez, güzellik markası çıkaran isimler arasında parlamayı başardı.

The Business of Fashion'ın verilerine göre, Gomez'in markası yaklaşık 2 milyar dolar değerinde. Şarkıcı yalnızca allık satışlarından 70 milyon dolar kazandı.