Selena Gomez'in serveti büyüyor: Markası 2 milyar dolar değerinde

Günümüzde birçok ünlü isim, güzellik ve giyim markası çıkarıyor. Şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez de bu isimlerden biri. Gomez'in güzellik markasının 2 milyar dolar değerinde olduğu bildirildi.

Selena Gomez'in serveti büyüyor: Markası 2 milyar dolar değerinde

Hailey Bieber, Kylie Jenner, Jennifer Aniston, Rihanna ve daha birçok ünlü isim yalnızca mesleğiyle değil çıkardıkları güzellik markalarıyla da sık sık gündeme geliyor. Ünlü şarkıcı ve oyuncu de Rare Beauty adlı markasıyla geniş bir kitleye ulaşmayı başardı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık markasını tanıtan ve ürün kalitesiyle tüketicilerden tam not alan Gomez, güzellik markası çıkaran isimler arasında parlamayı başardı.

The Business of Fashion'ın verilerine göre, Gomez'in markası yaklaşık 2 milyar dolar değerinde. Şarkıcı yalnızca allık satışlarından 70 milyon dolar kazandı.

Selena Gomez'in serveti büyüyor: Markası 2 milyar dolar değerinde - 1

Time100 Summit etkinliğinde konuşan Gomez, markasını satmayı düşünmediğini "Hiçbir yere gideceğimi sanmıyorum. Yaptığım işten biraz fazla keyif alıyorum. Sadece yaptığımız şeyi geliştirmeye devam etmek istiyorum" dedi.

markası kuran ünlülerin, markalarını büyük kozmetik şirketlerine sattığı ve ciddi paralar kazandıkları biliniyor.

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