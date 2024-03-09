Yüzde 99'u havadan oluşan çanta moda tarihine geçti

BULUT GİBİ GÖRÜNÜYOR



Adeta bir bulut gibi görünen çanta, nanomalzemeden üretilen en büyük parça olma özelliği taşıyor. Çantanın ağırlığı ise yalnızca 37 gram.



Marka çantayı tanıtırken şu ifadeleri kullandı:

"Bu çok hassas (ve kırılgan olmayan) nanomateryal, NASA tarafından yıldız tozunu yakalamak için kullanıldı: Çünkü aşırı ısıya ve ağırlığının 4000 katı basınca dayanabiliyor. Bu Air Swipe çantası, bu uzay teknolojisi nanomalzemesinden yapılmış şimdiye kadarki en büyük nesnedir. Çanta, Ioannis Michaloudis tarafından geliştirildi.