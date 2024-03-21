Milyarder Rihanna servetini büyütüyor: Müzik kariyeri gölgede kaldı

EN GENÇ KENDİ SERVETİNİ YAPAN MİLYARDER KADIN

Rihanna, ABD'nin en genç kendi servetini yapan milyarder kadını olarak biliniyor.

Şarkıcının toplam servetinin 1,4 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Şarkıcı bu servetin büyük çoğunluğunu güzellik sektöründeki başarına borçlu.

SON ALBÜMÜNÜN ÜZERİNDEN 8 YIL GEÇTİ

Şarkıcı yıllar sonra sahneye ilk kez Hindistan'daki düğünde çıkmıştı. 2023 Super Bowl performansından bu yana ilk kez sahneye çıkan Rihanna'nın son albümü "Anti" ise 2016 yılında müzikseverlerle buluştu.