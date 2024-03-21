Milyarder Rihanna servetini büyütüyor: Müzik kariyeri gölgede kaldı

Geçtiğimiz yıl Forbes'un En Güçlü Kadınlar listesi'ne giren Barbadoslu şarkıcı Rihanna hem müzik kariyerindeki hem de iş dünyasındaki başarılarıyla adından söz ettiriyor.
Savage X Fenty adlı iç çamaşırı markası ve Fenty Beauty adında güzellik markası olan şarkıcı Rihanna, güzellik markasının uluslararası çapta tanınırlığını artırmayı hedefliyor.
TALEP YÜKSEK OLACAK
Şarkıcının güzellik markası Fenty Beauty artık Çin'de de satılacak. 1 Nisan'dan itibaren Çin pazarına girecek olan ürünlere talebin yüksek olacağı tahmin ediliyor.
RZA ve Riot adında iki çocuğu olan şarkıcı, sosyal medya hesabında yayınladığı video ile markasının Çin'e geleceğini duyurdu.
Daily Mail'in haberine göre, kozmetik sektöründe Çin dünyanın en büyük 2. pazarı. İlk sırada ABD yer alıyor.
EN GENÇ KENDİ SERVETİNİ YAPAN MİLYARDER KADIN
Rihanna, ABD'nin en genç kendi servetini yapan milyarder kadını olarak biliniyor.
Şarkıcının toplam servetinin 1,4 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Şarkıcı bu servetin büyük çoğunluğunu güzellik sektöründeki başarına borçlu.
SON ALBÜMÜNÜN ÜZERİNDEN 8 YIL GEÇTİ
Şarkıcı yıllar sonra sahneye ilk kez Hindistan'daki düğünde çıkmıştı. 2023 Super Bowl performansından bu yana ilk kez sahneye çıkan Rihanna'nın son albümü "Anti" ise 2016 yılında müzikseverlerle buluştu.
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