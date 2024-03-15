Şaka sandılar! Balenciaga'dan "koli bandı" görünümlü bileklik

Kendine has tasarımlarıyla sık sık adından söz ettiren Fransız moda devi Balenciaga'nın bant görünümlü bilekliği gündem oldu.

Şaka sandılar! Balenciaga'dan "koli bandı" görünümlü bileklik

İlginç tasarımlarıyla dünyasında birçok ilke imza atan Balenciaga markası yine şaşırtmadı. Demna Gvasalia'nın önderliğindeki marka şimdi de bant şeklindeki bilekliğiyle gündeme geldi.

Highsnobiety sayfasının TikTok sayfasında paylaşılan bileklik sosyal medyada tartışma konusu oldu. Fransız lüks marka, koli bandını andıran bilekliği Sonbahar-Kış koleksiyonunda tanıttı.

Şaka sandılar! Balenciaga'dan "koli bandı" görünümlü bileklik - 1

SIRADAN MI LÜKS MÜ?

Kimilerine göre bileklik aslında sıradan bir koli bandı ancak iç kısmında Balenciaga logosu ve "yapışkan" ibaresi yer alıyor.

Sosyal medya kullanıcıları, büyük bir moda markasının ev eşyalarını bu şekilde aksesuar olarak satmasını eleştirdi.

MODA&GÜZELLİK HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...