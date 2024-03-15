Şaka sandılar! Balenciaga'dan "koli bandı" görünümlü bileklik

SIRADAN MI LÜKS MÜ?

Kimilerine göre bileklik aslında sıradan bir koli bandı ancak iç kısmında Balenciaga logosu ve "yapışkan" ibaresi yer alıyor.

Sosyal medya kullanıcıları, büyük bir moda markasının ev eşyalarını bu şekilde aksesuar olarak satmasını eleştirdi.