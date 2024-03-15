Şaka sandılar! Balenciaga'dan "koli bandı" görünümlü bileklik

İlginç tasarımlarıyla moda dünyasında birçok ilke imza atan Balenciaga markası yine şaşırtmadı. Demna Gvasalia'nın önderliğindeki marka şimdi de bant şeklindeki bilekliğiyle gündeme geldi.
Highsnobiety sayfasının TikTok sayfasında paylaşılan bileklik sosyal medyada tartışma konusu oldu. Fransız lüks marka, koli bandını andıran bilekliği Sonbahar-Kış koleksiyonunda tanıttı.
SIRADAN MI LÜKS MÜ?
Kimilerine göre bileklik aslında sıradan bir koli bandı ancak iç kısmında Balenciaga logosu ve "yapışkan" ibaresi yer alıyor.
Sosyal medya kullanıcıları, büyük bir moda markasının ev eşyalarını bu şekilde aksesuar olarak satmasını eleştirdi.
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