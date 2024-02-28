Murat Yıldırım kızı Miray'ın yüzünü ilk kez gösterdi

2016'da Iman Elbani ile evlenen Murat Yıldırım, kız Miray'ın yüzünü ilk kez gösterdi.

Murat Yıldırım kızı Miray'ın yüzünü ilk kez gösterdi

Faslı Iman Elbani ile mutlu bir evliliği olan , kızı Miray'ı ilk kez paylaştı.

Yıldırım "Kayınpeder yanlışlıkla paylaşınca tansiyonu yükselmiş. Biz de paylaşalım ki tansiyonu düşsün. Miray’dan sevgilerle..." ifadelerini kullandı.

Murat Yıldırım kızı Miray'ın yüzünü ilk kez gösterdi - 1

MUTLU AİLE POZU

Yıldırım çiftinden Murat Yıldırım, geçtiğimiz aylarda kızlarının 1 yaş doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutlamıştı.

Murat Yıldırım kızı Miray'ın yüzünü ilk kez gösterdi - 2

Ünlü isim, aile fotoğrafına "Bugün Miray’ımız 1 yaşına girdi, iyi ki doğdun meleğimiz. Bütün yaşların sağlıklı ve mutlu geçsin" notunu düşmüştü.

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