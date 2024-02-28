Murat Yıldırım kızı Miray'ın yüzünü ilk kez gösterdi

Faslı Iman Elbani ile mutlu bir evliliği olan Murat Yıldırım, kızı Miray'ı ilk kez paylaştı.



Yıldırım "Kayınpeder yanlışlıkla paylaşınca tansiyonu yükselmiş. Biz de paylaşalım ki tansiyonu düşsün. Miray’dan sevgilerle..." ifadelerini kullandı.



MUTLU AİLE POZU



Yıldırım çiftinden Murat Yıldırım, geçtiğimiz aylarda kızlarının 1 yaş doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutlamıştı. Ünlü isim, aile fotoğrafına "Bugün Miray’ımız 1 yaşına girdi, iyi ki doğdun meleğimiz. Bütün yaşların sağlıklı ve mutlu geçsin" notunu düşmüştü.

