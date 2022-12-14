Aydın'ın coğrafi işaret tescilli kabak tatlısı

Aydın mutfağının önemli yöresel tatlıları arasında yerini alan kabak tatlısına ilgi her geçen gün artıyor. Ata tohumlarıyla ekimi yapılan ve her aşaması kontrollü bir şekilde yetiştirilen bal kabakları yaklaşık 6 aylık sürecin ardından toplanarak depolanıyor.

Efeler ilçesindeki Kabakçızade Aybalım işletmesinde yapılan kabak tatlısını Türkiye'nin dört bir yanındaki restoran, oteller ve cateringlere gönderimi yapılarak enfes lezzeti ile vatandaşların ağızlarını tatlandırıyor. Kabaklar usta ellerde dilimleme, soyma ve şekerleme yapılıp takribi 8 saat gibi bekledikten sonra pişirilerek kabak tatlısı haline getiriliyor .

Aynı anda 30 ocakta kabak tatlılarının pişirildiğini ifade eden kabak tatlısı ustası Naile Hortum, "Günlük 1,5 - 2 ton arası kabak dilimleyip soyuyoruz. Günlük yaklaşık 100 tencereye yakın kabağı pişirip müthiş bir tatlıya dönüştürüyoruz. Bu işi herkes yapabilir mi bilemem. Bu işte yetenek ve becerikli olduğun kadar pratik de olmak lazım. Ben 7 yıldır bu işi yapıyorum gayet de memnunum" diyerek, Türkiye'de tüketilen kabak tatlısının önemli bir kısmını üretmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

