Balkabağı yiyenlerin yüzde 83’ü tatlısını tercih ediyor

Balkabağı, tatlılara, çorbalara, böreklere ve hatta kahvelere bile lezzet katıyor. Araştırmaya göre Türk halkı balkabağını yüzde 83 ile en çok tatlılarda tüketmeyi seviyor. Yüzde 9,3’ü çorbalarda, yüzde 6,8’i hamur işlerinde ve ana yemeklerde, yüzde 0,9’u ise kahve aroması olarak tercih ediyor.



TATLININ TAHİNLİ VE BOL CEVİZLİSİ SEVİLİYOR



Areda Survey’in 1100 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği balkabağı araştırmasına göre, Türk halkı kabak tatlısını yüzde 61,8 ile fırınlanmış, yüzde 76,4 ile tahinli ve yüzde 80,5 ile bol cevizli olarak tüketiyor.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun