Bugün iftarda ne yapsam? Ramazanın 11. gününe özel nefis yemek tarifi ve menüsü

Ramazan ayının 11. gününün gelmesiyle birlikte iftar için ne yemek pişireceğini düşüren kişilere özel nefis yemek menüsü hazırladık. 6 çeşit kolay ve lezzetli yemek tarifiyle, akşam sofranızda lezzetli yemeklerinizi sunabilirsiniz.
İşte bugün iftarda sevdikleriniz için hazırlayabileceğiniz 6 çeşit yemek tarifi;
KIRMIZI MERCİMEK ÇORBASI
· 300gr kırmızı mercimek
· 1 adet orta boy soğan küp küp doğranmış
· 2 diş sarımsak 5gr
· 1 adet yumuşaklarından domates slice doğranmış 100 Gr
· 1 adet rendelenmiş havuç 100gr
· Tuz
· Karabiber 5gr çay kaşığı ucuyla
Yapılışı;
1. Orta boy tencereye mercimekleri ılık su ile ıslatalım, 10 dakika kadar 3 kere yıkayalım
2. Sonra içine önceden hazırladığımız soğan, sarımsak, domates, havuç rendesini ve tuzu ekleyelim
3. 50gr tereyağı kaynatalım piştikten sonra
4. Bu malzemeleri ister karıştırın ister blender yardımı ile çekin
5. Kıvamını ayarlayıp verelim
6. Ayrıca üzerine kroton ekmek yapabilirsiniz
ET SOTE
· 1kg kuşbaşı doğranmış dana eti
· Kuru soğan 2 orta boy 300gr
· Sarımsak 10gr
· Domates 300gr
· Sivribiber 120gr
· Domates salçası 3 kaşık 150gr
· Tuz 25-30gr
· Sıvıyağ 120gr
Yapılışı;
1. Doğradığımız etleri bir tencereye sıcak suyla atalım ve 3 dakika bekletelim ki kanı temizlensin
2. Sonra süzelim ve bekletelim
3. Tencereye biraz yağ, soğan, sarımsak, salçayı kavuralım ve eti de ilave edelim
4. Üzerine su ilave edip pişmeye bırakalım
5. Orta ateşte pişirelim, pişmeye yakın biberleri ve domatesi ekleyelim
6. Tuz ve baharat arzuya göre
PATATES PÜRESİ
· 1 kg patates soyulmuş
· 70gr tereyağı
· 500gr süt
· 250gr krema
· Tuz
· Karabiber isteğe bağlı
Yapılışı;
İyice haşlıyoruz ve süt, krema ve tereyağını kaynatıp ezdiğimiz patateslere yediriyoruz.
SÜTLAÇ
· 1kg süt
· 200gr şeker
· 40gr nişasta ve yumurtayı bir mayonez kabında birleştirip su ile açalım
· 30gr pirinç(Önceden ayrı bir kapta haşlayalım ve kaynayan süte ilave edelim)
· 1 yumurta sarısı
· 1 paket vanilya şekeri
ZEYTİNYAĞLI PİLAKİ
· Barbunya fasulye 1kg ön haşlamayı yap ve diğer soslar ile kaynat
· Kuru soğan 1,5 kg slice
· 3 diş sarımsak
· 1 kg domates en yumuşak ve olgunlarından
· Tuz
· Zeytinyağı 300gr
· Karabiber 5gr
· Kereviz yaprağı veya sapı, eğer kereviz sapı olursa pişime önce konmalı
· Taze kekik 2 dal var ise güzel bir aroma veriyor
Yapılışı;
1. Domates sarımsak soğanı beraber kavur ve blender ile çek
2. Sos halini alıncaya kerevizleri ekle 10 dakika sonra fasulyeyi ekle kaynat
GAVURDAĞI SALATA
· 1kg domates olgun ve slice
· 1 orta boy soğan slice
· 20 gr pul biber
· 15gr nar ekşisi
· 15ge zeytinyağı
· 10 gr tuz
· 15gr acı biber salçası tercihen
· Maydonoz 100gr
· Kıyılmış ceviz 120gr