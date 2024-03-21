Bugün iftarda ne yapsam? Ramazanın 11. gününe özel nefis yemek tarifi ve menüsü

ZEYTİNYAĞLI PİLAKİ



· Barbunya fasulye 1kg ön haşlamayı yap ve diğer soslar ile kaynat



· Kuru soğan 1,5 kg slice



· 3 diş sarımsak



· 1 kg domates en yumuşak ve olgunlarından



· Tuz



· Zeytinyağı 300gr



· Karabiber 5gr



· Kereviz yaprağı veya sapı, eğer kereviz sapı olursa pişime önce konmalı



· Taze kekik 2 dal var ise güzel bir aroma veriyor



Yapılışı;



1. Domates sarımsak soğanı beraber kavur ve blender ile çek



2. Sos halini alıncaya kerevizleri ekle 10 dakika sonra fasulyeyi ekle kaynat

GAVURDAĞI SALATA



· 1kg domates olgun ve slice



· 1 orta boy soğan slice



· 20 gr pul biber



· 15gr nar ekşisi



· 15ge zeytinyağı



· 10 gr tuz



· 15gr acı biber salçası tercihen



· Maydonoz 100gr



· Kıyılmış ceviz 120gr

