Cağ Kebabı Dünya Lezzetleri Listesi'nde Türkiye’nin en iyisi seçildi

Dünya yemek sektörünün ansiklopedisi olan tasteatlas tarafından 2022 Dünya’nın En İyi 100 Lezzeti açıklandı. TasteAtlas tarafından her yıl açıklanan dünya çapındaki lezzetler sıralamasında bu yıl listenin 9. sırasında coğrafi işaret tescili bulunan Cağ Kebabı yer aldı.

LİSTEDE BAŞKA TÜRK LEZZETLERİ DE VAR



Ülkelerin yöresel lezzetlerinin ele alındığı ve kullanıcılarının oylarına sunulan lezzetler içerisinde Cağ Kebabı'nın yer almasını değerlendiren Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, “Dünya tarafından takip edilen tasteatlas araştırma şirketinin bu açıklamayı yapmış olması, çabalarımızın dünya tarafından kabul gördüğünün en önemli işaretidir" dedi.



Açıklanan verilerde Dünya mutfaklarından Japonya, Kare adlı yemekle birinci olurken, Türkiye'den Erzurum Oltu Cağ Kebabı 9. sırada, Şiş Kebap 14. sırada, Mantı 22. sırada, İskender Kebap 39. sırada, Alinazik Kebabı 45. sırada ve Döner 48. sırada yer aldı.

Erzurum Oltu Cağ Kebap, Dünya Lezzetleri sıralamasında Dünyanın en iyi 10 markası arasına girerken, Türkiye’nin en iyi lezzeti olarak ipi göğüsledi.