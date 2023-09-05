Cezayir nerede? Cezayir mutfağının popüler yemekleri

CEZAYİR MUTFAĞI HAKKINDA

Cezayir mutfağı, Cezayir'e özgü yemek pişirme tarzıdır.Hem kara hem de deniz ürünlerinden elde edilen bir zenginlik ile karakterizedir.Cezayir mutfağı, bölgeye ve mevsime bağlı olarak çeşitli yemekler sunar, ancak özünde sebze ve tahıllar kalır. Cezayir yemeklerinin çoğu ekmek, etler (kuzu eti, sığır eti veya kümes hayvanları), zeytinyağı, sebzeler ve taze otlar etrafında toplanmıştır. Sebzeler genellikle salatalar, çorbalar, tajine, kuskus ve sos bazlı yemekler için kullanılır. Mevcut tüm Cezayir geleneksel yemeklerinden en ünlüsü, ulusal bir yemek olarak kabul edilen kuskustur.

CEZAYİR YEMEKLERİ



Hurmalı makrot (Makroudh)

Mechoui

Patlıcanlı Tajin

Bademli kuskus

Brochettes

Chickpea Cake