Cezayir nerede? Cezayir mutfağının popüler yemekleri

Cezayir mutfağı, Berberi kökenli bir Akdeniz ve Kuzey Afrika mutfağı olup Cezayir'in yüzyıllar boyunca diğer kültürler ve milletlerle olan etkileşimlerinden ve alışverişlerinden etkilenmiştir. Peki, Cezayir nerede? İşte Cezayir mutfağının popüler yemekleri...

Cezayir nerede? Cezayir mutfağının popüler yemekleri

Afrika'nın yüzölçümü olarak en büyük ülkesi olan , dünyanın onuncu, Arap Dünyası ve Afrika Birliği içerisinde ise en büyük ülkedir.'in komşuları kuzeydoğuda Tunus, doğuda Libya, güneydoğuda Nijer, güneybatıda Moritanya ve Mali, batıda Fas ve Batı Sahra'dır. Etnik açıdan bir İslam, Arap ve Berberi ülkesidir. Ülke ismi (El Cazayir) Arapçada "adalar" anlamına gelir.

Cezayir nerede? Cezayir mutfağının popüler yemekleri - 1

CEZAYİR MUTFAĞI HAKKINDA

Cezayir mutfağı, Cezayir'e özgü yemek pişirme tarzıdır.Hem kara hem de deniz ürünlerinden elde edilen bir zenginlik ile karakterizedir.Cezayir mutfağı, bölgeye ve mevsime bağlı olarak çeşitli yemekler sunar, ancak özünde sebze ve tahıllar kalır. Cezayir yemeklerinin çoğu ekmek, etler (kuzu eti, sığır eti veya kümes hayvanları), zeytinyağı, sebzeler ve taze otlar etrafında toplanmıştır. Sebzeler genellikle salatalar, çorbalar, tajine, kuskus ve sos bazlı yemekler için kullanılır. Mevcut tüm Cezayir geleneksel yemeklerinden en ünlüsü, ulusal bir yemek olarak kabul edilen kuskustur.

CEZAYİR YEMEKLERİ

Hurmalı makrot (Makroudh)
Mechoui
Patlıcanlı Tajin
Bademli kuskus
Brochettes
Chickpea Cake

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