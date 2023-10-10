Cicirya nasıl yapılır? (Cicirya tarifi)

Cicirya, keçi peynirli ve taze naneli bir yuvarlak bir pidedir. Rumların özel günlerinde pişirdiği bir hamur işidir. Görünümü pizzaya benzeyen ama pizzadan daha kalın hamurlu bir pide çeşidi olan Cicirya’yı öğle yemeği olarak tercih edilmektedir.

CİCİRYA MALZEMELERİ

• 1 adet yumurta

• Üzeri için 2 adet yumurta sarısı

• 30 gr tereyağı

• 1 yemek kaşığı kuru nane

• Tuz

• 400 gr Un

• 30 ml Zeytinyağı

• 5 gr kuru maya

• 150 gr Beyaz peynir

CİCİRYA YAPILIŞI



Unu karıştırma kabına koyup ortasını havuz gibi açın. Su ve tuz ekleyerek yoğurun, ardından zeytinyağı ekleyerek yoğurma işlemini sürdürün.



Ilık suda mayayı erittikten sonra hamura ekleyin ve tekrar yoğurun. Nemli temiz bir bez ile üstünü örtün, ardından 1 saat mayalanması için dinlendirin.



Oda sıcaklığındaki tereyağı, yumurtayı ve naneyi ekleyip karıştırın, ezdiğiniz peynirleri de içerisine ekledikten sonra harç elde edin.



Mayalanan hamuru ceviz büyüklüğünde parçalara ayırıp unlu bir yüzeyde açın.



Yuvarlak şekilde açtığınız hamurun ortasına hazırladığınız içi yayıp kenarlarını kıvırın ve yağlı kağıt yaydığınız fırın tepsisine aralıklı olarak dizin.



Yumurta sarılarını çırpıp fırça yardımıyla kenarlarına sürün ve önceden 180 derece ısıttığınız fırında yarım saat pişirin. Sıcak olarak servis yapın.

