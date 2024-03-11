d.ream restoranlarından Ramazan'a özel deneyimler

Doğuş Yeme-İçme, Turizm ve Perakende çatısı altındaki Borsa Restaurant, Lacivert, Liman İstanbul, Çubuklu29 ve d.ream catering, her yıl olduğu gibi bu yıl da misafirlerine zengin iftar menüleri sunuyor. Ramazan boyunca taptaze pideler, geleneksel iftariyelikler, organik zeytinyağı ile hazırlanmış zeytinyağlılar, lezzetli çorba çeşitleri, ara sıcaklar, sağlıklı salatalar, özel ana yemek seçenekleri ve onlara eşlik eden tatlılar, Borsa Restaurant, Lacivert, Liman İstanbul ve Çubuklu29’un muhteşem iftar menülerinde misafirlerini bekliyor.

Her restoranın farklı konseptleri doğrultusunda hazırlanan Ramazan menüleri, iftar keyfini eşsiz bir lezzet şölenine dönüştürürken, d.ream catering bu eşsiz menüleri dilediğiniz lokasyonda servis ediyor.