Damat paçası yemeği nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve adım adım tarifi

Osmanlı mutfağından günümüze kadar ulaşmıştır. Bursa düğün geleneklerinde gelinin annesi tarafından yapılır. Özel gün yemeği olarak Bursa mutfağında yaygın olarak yapılmaktadır.



Damat Paçası Malzemeleri Nelerdir



300 g tavuk eti

3 adet yufka

125 g margarin

Sosu için:



Bir buçuk bardak tavuk suyu

bir buçuk çorba kaşığı un

3 diş sarımsak

1 adet yumurta

1 çorba kaşığı sirke

1 çorba kaşığı tuz

1 çay kaşığı kırmızı biber.

Damat Paçası Nasıl Yapılır

DAMAT PAÇASI NASIL YAPILIR?



Tavuk eti bir miktar suyla tencerede haşlanır, bu arada bir fırın tepsisi yağlanarak üzerine ilk yufka serilir, arasına eritilmiş margarin dökülür. Yufkalar börek yapar gibi tepsiye yerleştirilir. Önceden ısıtılmış fırına konup üzeri kızarıncaya kadar fırında bekletilir. Fırından çıkartılan yufkalar soğuduktan sonra üzerine haşlanan tavuğun suyundan bir su bardağı dökülür. Tepsinin üzeri kapatılarak bir süre dinlendirilir. Daha sonra haşlanan tavuk eti küçük parçalar halinde didilir ve yufkanın üzerine yerleştirilir. Bu arada beşamel sosu hazırlanır. Tavuk suyu, un, dövülmüş sarımsak, yumurta sirke tuz karabiber karıştırılarak muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişirilir. Hazırlanan beşamel sosu tepsiye tavukların üzerine dökülür. Küçük bir tavada tereyağı eritilir içine kırmızı biber eklerin. Servis sırasında tereyağı tabakların üzerine gezdirilir.

DAMAT PAÇASI GELENEĞİ

Balkanlardan çeşitli tarihlerde Anadolu’ya göçen insanlar, kültürlerini de beraberinde getirdi. Kuru yufkanın tavuk suyuyla ıslatılmasından sonra üzerine tavuk, yoğurt ve tereyağı konularak fırına verilen damat paçası yemeği de göç eden insanlarla birlikte, Anadolu mutfağındaki yerini aldı. Düğün ve bayram yemeklerinin vazgeçilmezi olan 'damat paçası', içerisine konulan malzemeler nedeniyle yokluk yemeği olarak da biliniyor. Düğün sonrası yapılan, tepsinin içine çeyrek altın konularak servis edilen damat paçası yemeğinde altın kimin kaşığına denk gelirse, onun oluyor.