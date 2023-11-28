Dünyanın en iyi ekmek kitabı "Ekmek Şehir Balıkesir"

Balıkesir’in ürün çeşitliğini, köklü geçmişini kayıt altına almak ve bu değerli mirası gelecek nesillere aktarabilmek için kitap çalışmalarına ağırlık veren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, “Zeytin Ülkesi Balıkesir” ile “Ekmek Şehir Balıkesir” kitaplarıyla yemek kültürüne yönelik tek uluslararası yarışma olan “Gourmand Ödülleri’nde dünya sahnesine çıktı.

Her yıl dünyanın farklı bir ülkesinde gerçekleşen uluslararası etkinlik bu yıl 27-29 Kasım günlerinde Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenleniyor.

“BEST IN THE WORLD” ETİKETİYLE BASILACAK

Yarışmanın ilk gününde Ekmek Kitapları Kategorisi’nde birinciliği elde eden “Ekmek Şehri Balıkesir” kitabı ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Türk mutfağının zenginliğini ve kadim geçmişini dünyaya duyurarak ülkesini gururlandırdı. Böylelikle “Ekmek Şehri Balıkesir” kitabı, “Best in the World” (dünyanın en iyisi) etiketiyle basılma hakkı kazandı.