Dünyanın en iyi ekmek kitabı "Ekmek Şehir Balıkesir"

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bu yıl Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen ve dünyanın uluslararası tek yemek kitapları yarışması olan “Gourmand Ödülleri’nde “Ekmek Şehir Balıkesir” kitabıyla birinci seçilerek ülkesini gururlandırdı. Kitap, “Best in the World” (dünyanın en iyisi) etiketiyle basılma hakkı kazandı.

Dünyanın en iyi ekmek kitabı "Ekmek Şehir Balıkesir"

’in ürün çeşitliğini, köklü geçmişini kayıt altına almak ve bu değerli mirası gelecek nesillere aktarabilmek için kitap çalışmalarına ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, “Zeytin Ülkesi Balıkesir” ile “Ekmek Şehir Balıkesir” kitaplarıyla kültürüne yönelik tek uluslararası yarışma olan “Gourmand Ödülleri’nde dünya sahnesine çıktı.

Her yıl dünyanın farklı bir ülkesinde gerçekleşen uluslararası etkinlik bu yıl 27-29 Kasım günlerinde Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenleniyor.

“BEST IN THE WORLD” ETİKETİYLE BASILACAK

Yarışmanın ilk gününde Ekmek Kitapları Kategorisi’nde birinciliği elde eden “Ekmek Şehri Balıkesir” kitabı ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Türk mutfağının zenginliğini ve kadim geçmişini dünyaya duyurarak ülkesini gururlandırdı. Böylelikle “Ekmek Şehri Balıkesir” kitabı, “Best in the World” (dünyanın en iyisi) etiketiyle basılma hakkı kazandı.

Dünyanın en iyi ekmek kitabı "Ekmek Şehir Balıkesir" - 1

“50 Peynirli Şehir Balıkesir” kitabının ardından ikinci kez bu başarıyı elde eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin yarışmaya katıldığı bir diğer kitabı olan "Zeytin Ülkesi Balıkesir"in de sonuçları bu gece belli olacak.

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