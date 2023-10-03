Fasulye diblesi nasıl yapılır? (Fasulye diblesi tarifi)

Dible, Karadeniz'de adını çokça duyduğumuz çıtır çıtır taze fasulyeyle elde ettiğimiz lezzetlerden biri. İşte her evde bulunan malzemelerle yapılabilen fasulye diblesinin malzemeleri ve yapılış aşmaları:

Fasulye Diblesi Malzemeleri



1 kg taze fasulye

1 su bardağı pirinç

2-3 adet soğan

2 çorba kaşığı tereyağı veya fındık yağı

1,5 çay bardağı su

Tuz

Kırmızı pul biber



Fasulye Diblesi Nasıl Yapılır?



Fasulyeler ayıklanır ve ince ince kıyılır. Bir tencereye doğranmış fasulyenin yansı konulur, üzerine yıkanmış pirinç ilave edilir. Tekrar bir sıra fasulye konulur. En üste soğan ilave edilerek pirinçler uzayıncaya kadar kısık ateşte pişirilir. Ayrı kapta eritilerek yağ diblenin üzerine ilave edilir. Ağzı kapatılarak 10 dakika demlendirilir, sıcak servis yapılır. Arzuya göre 1 adet havuç minik küpler halinde ilave edilir.