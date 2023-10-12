Gazel böreği nasıl yapılır? (Gazel böreği tarifi)

Gazel böreği, kışın mangalda kömür üzerinde veya büyük yer ocaklarda odun yakılarak, odundan köz haline gelmiş ateş üzerinde kenarları çevrilerek pişirilir. Bu, fırında pişirilenden daha yumuşak ve nefis olur.



Hamurun yumuşamaması için içine konulan malzemenin soğuk olması gerekir. Bu böreğin kalını iyi olmaz. İki veya üç santimi iyidir.



Bu börek için “Dışarıdan gazel okumak kolay, ama bu böreği yapmak zor” denilir.



Gazel Böreği Malzemeleri Nelerdir?



12 adet hazır baklavalık yufka

1 su bardağı zeytinyağı

1 kahve fincanı susam



Harç Malzemeleri



400 gram kıyma

3 adet soğan

3 adet patates (haşlanmış)

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı tuz



Gazel Böreği Nasıl Yapılır?



Harç Hazırlama



Soğanı diş diş veya piyaz şeklinde doğrayınız; kısık ateşte az su ilavesi ile karıştırarak yumuşayıncaya kadar pişiriniz ve kıymayı ekleyiniz.



Kıymayı da soğanlarla birlikte ara ara karıştırarak, suyunu çektikçe az su ekleyerek macun gibi oluncaya kadar pişiriniz.



Kıymaya, yeni haşlanmış ve kabukları soyulmuş patatesleri sıcak sıcak ekleyiniz. Çatalla pütür kalmayacak şekilde ezip karışıma yediriniz. Tuzu, tarçını, karabiberi ekleyip tüm malzemeyi birbirine karıştırınız.



Böreği Hazırlama



Altı adet baklavalık yufkayı, aralarını fırça ile yağlayarak, yağlanmış fırın kabına üst üste diziniz. Üzerine harcı koyup yayınız. Harcın üzerini de araları yağlanmış diğer 6 adet baklavalık yufka ile kapatınız.

Böreği porsiyonluk kareler şeklinde kesiniz. Üzerini fırça ile yağladıktan sonra susam serpiniz ve fırın kabını, önceden 180 °C kızdırılmış fırına veriniz.



Yaklaşık 30-35 dakika sonra böreğin üstü kızardığında kabı fırından alınız. Ilıyınca servis tabağına çıkarınız; sıcak sıcak sofraya veriniz.